Викулов вступил в должность главы Егорьевска

Дмитрий Викулов вступил в должность главы городского округа Егорьевск. Торжественная церемония инаугурации прошла 29 января.

Знаменная группа внесла в зал флаги, Конституцию и устав городского округа Егорьевск, после чего Дмитрий Викулов принес присягу.

«Вступая в должность главы городского округа Егорьевск, клянусь уважать и защищать права человека и гражданина, соблюдать Конституцию РФ», — произнес Викулов во время церемонии инаугурации.

Викулов был заместителем главы Егорьевска, курировал вопросы безопасности. В начале октября его назначили временно исполняющим обязанности руководителя Егорьевска, после того как Александр Гречищев перешел на работу в администрацию Коломны. А 18 января совет депутатов избрал Дмитрия Викулова на должность главы городского округа.

Новоиспеченный руководитель Егорьевска рассказал о приоритетных направлениях работы. Он отметил благоустройство, строительство и ремонт дорог, доступность медицины и экологию. В частности, Викулов пообещал очистить в этом году речку Гуслицу и благоустроить прилегающую территорию.

«В перспективе мы сделаем там прогулочную зону, и эта прогулочная зона у нас будет проходить от вокзала и до парка „200 лет Егорьевску“», — рассказал Викулов.

Депутаты Московской областной думы Максим Коркин и Владимир Барсуков, которые присутствовали на инаугурации, уверены: новый глава продолжит курс, взятый прежней командой. Владимир Барсуков, председатель комитета по местному самоуправлению, отметил, как преобразился Егорьевск в последние годы: пришли новые инвесторы, появились современные общественные пространства.

«Дмитрий Викторович Викулов сегодня человек опытнейший, есть команда очень сильная. Уверен, что традиции, которые были заложены его предшественниками, будут продолжены и городской округ Егорьевск будет идти вперед! Главное, чтобы жители видели перемены к лучшему. Уверен, что так и будет», — поделился Барсуков.

Дмитрий Викулов избран на должность главы Егорьевска сроком на пять лет.