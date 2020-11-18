Викторину по газовой безопасности провели для 9 тысяч школьников из Подмосковья

В школах Московской области состоялась викторина по газовой безопасности. Участниками стали девять тысяч учеников начальных классов. Уроки провели онлайн. К ним присоединились 130 школ.

Это учреждения, вышедшие по второй этап онлайн-викторины с наибольшим количеством баллов. Ее проводит «Мособлгаз».

Во втором туре проверили знания газовой безопасности, которые школьники получили на первом этапе. Учительница школы № 2 в Ступине Оксана Чучунова поблагодарила организаторов за эту возможность.

Хотим поблагодарить „Мособлгаз“ за чудесное мероприятие. Мои первоклашки получили на уроках море эмоций. Они готовились к газовой викторине с большим желанием и усердием Оксана Чучунова.

По ее словам, школьники получили жизненно важные знания. А набранные ребятами баллы разместят в конце ноября в личном кабинете школы на портале «Газакадемия».

Баллы включат в общий рейтинг учреждений, чтобы определить победителей. В результате 50 наиболее активных учителей и 150 учеников, набравшие суммарно наибольшее количество баллов, получат ценные подарки.