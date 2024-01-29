Подмосковье 29 января 2024, 10:29 Виктория Сокол из Воскресенска представит Подмосковье на Всероссийской олимпиаде школьников Unsplash

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Ученица лицея № 23 в Воскресенске Виктория Сокол примет участие во Всероссийской олимпиаде школьников «Софиум». Одиннадцатиклассница будет представлять Подмосковье в области правовых дисциплин.

Виктория участвует во Всероссийской олимпиаде школьников с 3-4 класса. Второй год подряд девушка демонстрирует отличные знания в области права, в том числе избирательного права. Так, в 2023 году она стала победителем олимпиады среди учащихся 10-х классов, набрав максимальное количество баллов. Данные школьницы даже внесли в информационную систему «Ресурс об одаренных детях».

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«Интерес к избирательному праву возник внезапно. Сначала мне сказали, что записали меня на первый этап олимпиады по этому предмету, а потом я в это втянулась и стало интересно. Перед финалом олимпиады, к которой я сейчас готовлюсь, у нас было два этапа: написание эссе и тестирование в онлайн-формате», — рассказала Виктория.

Сейчас девушка совмещает подготовку к олимпиаде и ЕГЭ. Педагоги лицея № 23 поддерживают Викторию и верят в ее победу.

«Она с первого класса круглая отличница, каждый год заканчивает с похвальным листом. Я восхищаюсь ее способностями, ее знаниями и упорством, трудолюбием. <…> Мы в нее верим!» — поделилась классный руководитель школьницы Людмила Лизунова.

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