Подмосковье 17 августа 2023, 12:29 Виктория Дайнеко выступила в Волоколамске на День города Unsplash

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Волоколамск отпраздновал 888-летие. Певица Виктория Дайнеко выступила с концертом и поздравила жителей с Днем города.

Организаторы праздника объединили в Центральном парке разные эпохи. Перед жителями и гостями города развернулась вся история округа — от первого упоминания Волоколамска в летописи до наших дней. Каждому периоду посвятили отдельную зону.

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Шоу на территории Волоколамского кремля показала конница князя Александра Невского. Историческую реконструкцию посвятили битве на Чудском озере. Жители округа могли сразиться на мечах, пострелять из лука и сфотографироваться в доспехах.

Вечером программа продолжилась на главной городской площади. Жителей поздравили глава городского округа Волоколамск Михаил Сылка, ветеран Великой Отечественной войны Евгений Маслов и участники СВО.

Затем на сцене выступили артисты российской эстрады — Виктория Дайнеко, Анна Сизова и кавер-группа City Band. Завершился праздник салютом.

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