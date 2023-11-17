Подмосковье 17 ноября 2023, 14:34 Виктора Петрущенко избрали главой городского округа Зарайск на новый срок Фото:

Читать 360tv в

Главой городского округа Зарайск избрали Виктора Петрущенко. Решение приняли на заседании местного Совета депутатов, сообщили в министерстве территориальной политики Подмосковья.

«В соответствии с действующим законодательством глава городского округа Зарайск избирается Советом депутатов муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию», — уточнили в ведомтве.

Реклама

Ранее Михаил Сылка завершил работу на посту главы Волоколамского городского округа. На его место временно назначили его заместителя Наталью Козлову.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».