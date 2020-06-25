«Участвовать в общественной жизни почетно». Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова проголосовали в Долгопрудном

На избирательный участок в Долгопрудном приехали Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова. Они проголосовали по поправкам в Конституцию. Супруги сказали, что участие в голосовании — это гражданский долг каждого.

Для голосования Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова выбрали избирательный участок в Долгопрудном. Для супругов голосование — возможность участвовать в политической жизни страны. Они призвали всех не оставаться в стороне и сделать свой выбор.

«Мы выражаем свою гражданскую позицию. Участвовать в общественной жизни, считаю, что не зазорно, а почетно и полезно. И то, что наше государство и наша Конституция дает возможность участвовать в политических событиях, — это круто. Всегда будем приходить и всегда будем выражать свое мнение», — отметил Рыбин.

Музыканты рассказали, что решили пойти голосовать в первый же день, чтобы показать пример остальным.

«Если в последний день придем, то уже не успеем никому пример показать. А сейчас, пока впереди есть время. Прийти надо в любом случае, выразить свое мнение», — сказала Наталья Сенчукова.

25 июня в Московской области открылось более шести тысяч избирательных участков, чтобы жители высказали свое мнение о поправках в Конституцию. Пункты будут работать 12 часов — с 08:00 до 20:00.

Все участки в регионе оборудовали так, чтобы они соответствовали всем санитарным требованиям в период сложной эпидемической ситуации. Средства индивидуальной защиты также имеются в каждом пункте голосования.

В первый день голосования свой выбор сделали советские летчики-космонавты Петр Климук и Борис Волынов. Они назвали решение об изменении главного документа страны своевременным и важным.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов тоже принял решение по изменению Конституции. Он проголосовал в Балашихе. По словам секретаря областного отделения «Единой России», поправки продиктованы временем и наиболее актуальны в нынешних реалиях.