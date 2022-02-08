VII Международный фестиваль науки начался в МГОУ

В Московском государственном областном университете начался VII Международный фестиваль науки. Его организовывали, чтобы ученые МГОУ могли поделиться своими знаниями и открытиями, провести обсуждение новых научных проектов. В этом году фестиваль проводится уже в седьмой раз.

Ежегодно участниками становятся не только юные ученые, но и их более именитые коллеги, а также зарубежные партнеры — их у российского вуза сразу 74.

«Наш университет содержит огромный научный потенциал. В нем много диссертационных советов, научных журналов, выдающихся серьезных научных открытий, много молодых, талантливых ученых. И вот сегодня стартует этот фестиваль, который фактически становится основой интересных научных проектов, которые мы будем показывать на протяжении 10 дней», — поделилась ректор МГОУ Елена Певцова.

Фестиваль в вузе будет проводиться на протяжении 10 дней. Его программа очень насыщенная — она включает в себя множество лекций по самым разным дисциплинам: как гуманитарным, так и техническим.

На текущий момент основное направление, которое развивается в МГОУ, — это именно наука. На базе вуза на регулярной основе проводятся исследования, их результаты становятся основой для реальной деятельности экономического сектора Подмосковья.

«Российская наука — это часть мировой науки. Говоря про Московскую область, вклад огромный: это и Дубна, замечательный научно-исследовательский комплекс мирового уровня, в который приезжают международные ученые, имена которых известны повсюду. И все занимаются самым главным — как решить глобальные проблемы человечества, здесь, на земле Московской области», — отметил заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов.

Из-за ограничений, которые вводятся на период пандемии, не все зарубежные партнеры МГОУ смогли обеспечить свое личное присутствие на фестивале. Для них создали специальные трансляции, которые проводят на онлайн-площадках вуза. Побывать на проводимых мероприятиях виртуально можно, находясь при этом в любой стране мира.

«Безусловно, такие мероприятия не просто востребованы, они необходимы. Они вдохновляют наших молодых ученых, исследователей, студентов на эту работу, потому что это же не простое дело. Первый день фестиваля посвятили награждению выдающихся ученых, которые в минувшем 2021 году совершили ряд научных открытий. Победители были в трех номинациях, в том числе и „Ученый года-2021“. В качестве призов диплом и символ мудрости — статуэтка совы», — рассказал председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев.

Помимо обширной торжественной части и множества лекций, для всех участников и гостей фестиваля организованы две выставки. Первая подготовлена теми, кто учится в МГОУ. В мастерских они создают русские народные костюмы, занимаются росписью мебели и посуды. Вторая экспозиция посвящена экологическим вопросам, а именно тому, как лучше ознакомиться с тем, как беречь природу при помощи современных технологий.

«Эту выставку мы разрабатывали в Швейцарии и показывали во многих странах: в Польше, США, сейчас в России первый раз в Москве показываем», — отметил заместитель посла Швейцарии Тобиас Привителли.

Сам МГОУ подготавливает специалистов, среди которых есть и видные ученые. Работы научного коллектива российского вуза не раз были опубликованы в авторитетных журналах. Молодые специалисты регулярно становятся обладателями специальных грантов для реализации своих проектов.