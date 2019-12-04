Видовая панорама главного храма Клина откроется после благоустройства Советской площади

Новое общественное пространство появится у Советской площади в Клину. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Советская (раньше Соборная) площадь — исторический центр Клина. Именно здесь расположены Торговые ряды, и когда-то именно отсюда начинался Дворянский бульвар. Его решили воссоздать, несколько изменив название. По проекту это будет Городской бульвар.

Идея привести в порядок всю территорию, включающую площадь, собор, улицы Папивина и Чайковского, появилась у местных властей еще в 2018 году. К реализации идеи подключились краеведы и историки, были приглашены архитекторы и проектировщики. Работа началась с ручной прорисовки эскизов. Но прежде художники вместе с сотрудниками музея прошлись по дорожкам, познакомились с историей каждого здания, отдельно внимательно изучили расположение инженерных коммуникаций.

В конце ноября стартовал первый этап работ — подготовительный. В планах муниципалитета — полностью открыть площадь, ведь прежде обзор на Троицкий собор был перегорожен торговыми палатками и большим автобусным павильоном. Было решено перенести эти объекты, и начали с остановки.

«Жители старшего поколения помнят, что две автобусные остановки находились напротив Торговых рядов. Объединить их в одну было верным решением, однако с переносом еще в начале 2000-х явно прогадали. Остановка и газетный киоск частично закрыли обзор площади, где расположен главный собор города», — напомнила директор Клинского музейного объединения Елена Кондрашина.

По ее словам, сейчас собор реставрируется, он вошел в программу восстановления Фонда порушенных святынь. «При этом Троицкий храм действующий, в нем проходят и богослужения, и важные городские мероприятия. Например, в ноябре собор был главной площадкой хорового биеннале. На самой Советской (Соборной) площади проводятся фестивали колокольного звона и народно-художественных промыслов», — добавила Елена Кондрашина.

Общественность поддержала клинские власти в решении полностью открыть пространство площади, изменить схему движения транспорта, организовать дополнительное парковочное пространство. Уже появились новые дорожные знаки, устанавливается светофорный объект.

Источник фото: администрация городского округа Клин

Местная жительница Надежда Нестеренко призналась, что когда увидела демонтаж остановки, удивилась: «Не совсем было понятно, что же происходит. У многих жителей были вопросы. Манипуляции с переносом павильона казались странными. Но на одной из встреч с населением глава округа рассказала о планах. Это очень интересная идея — восстановить историческую часть города, сделать ее не просто проезжей дорогой, а оборудовать зону для прогулок», — высказала свое мнение Надежда Нестеренко.

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Прежде чем переносить павильон, подрядчик провел предварительные работы: вскрыл старый асфальт, демонтировал проржавевшее ограждение, уложил новую тротуарную плитку и бордюр, оборудовал заездной карман для общественного транспорта. И только после этого остановку перенесли, разобрав ее на секции, а затем смонтировав на новом месте.

Для клинчанки Нины Сапрыкиной автобусы — привычное средство передвижения. «Часто пользуюсь именно этой остановкой. Помню еще, когда она на этом самом месте стояла. Не знаю, зачем ее переносили. Вернули на место — и хорошо сделали!» — уверена Нина Григорьевна.

Работы по переносу павильона полностью завершены, осталось отремонтировать место, где он стоял прежде — там появится небольшая парковка. А работы по благоустройству всей территории исторического центра продолжат.

Глава городского округа Клин Алена Сокольская пояснила, что открыть видовую панораму главного храма муниципалитета было решено в рамках концепции создания исторического облика города.

«Были продуманы все вопросы с логистикой общественного транспорта, перенесен автобусный павильон, который сейчас гармонично вписывается в существующую среду парковочного пространства. Таким образом реализуется первый этап благоустройства исторической части города. Далее демонтируем нестационарные объекты и перейдем на улицу Папивина, а следом на улицу Чайковского, которая в дореволюционной России фактически являлась Государевой дорогой», — поделилась планами Алена Сокольская.

А в выходные состоялось соучаствующее проектирование будущей пешеходной зоны по улице Чайковского от Советской площади до Государственного мемориального музея — заповедника Петра Ильича Чайковского. В нем приняли участие краеведы, архитекторы и жители. Каждая группа вышла со своими предложениями. В перспективе эту идею представят на всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды.