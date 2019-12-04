Видовая панорама главного храма Клина откроется после благоустройства Советской площади
Советская (раньше Соборная) площадь — исторический центр Клина. Именно здесь расположены Торговые ряды, и когда-то именно отсюда начинался Дворянский бульвар. Его решили воссоздать, несколько изменив название. По проекту это будет Городской бульвар.
Идея привести в порядок всю территорию, включающую площадь, собор, улицы Папивина и Чайковского, появилась у местных властей еще в 2018 году. К реализации идеи подключились краеведы и историки, были приглашены архитекторы и проектировщики. Работа началась с ручной прорисовки эскизов. Но прежде художники вместе с сотрудниками музея прошлись по дорожкам, познакомились с историей каждого здания, отдельно внимательно изучили расположение инженерных коммуникаций.
В конце ноября стартовал первый этап работ — подготовительный. В планах муниципалитета — полностью открыть площадь, ведь прежде обзор на Троицкий собор был перегорожен торговыми палатками и большим автобусным павильоном. Было решено перенести эти объекты, и начали с остановки.
«Жители старшего поколения помнят, что две автобусные остановки находились напротив Торговых рядов. Объединить их в одну было верным решением, однако с переносом еще в начале 2000-х явно прогадали. Остановка и газетный киоск частично закрыли обзор площади, где расположен главный собор города», — напомнила директор Клинского музейного объединения Елена Кондрашина.
По ее словам, сейчас собор реставрируется, он вошел в программу восстановления Фонда порушенных святынь. «При этом Троицкий храм действующий, в нем проходят и богослужения, и важные городские мероприятия. Например, в ноябре собор был главной площадкой хорового биеннале. На самой Советской (Соборной) площади проводятся фестивали колокольного звона и народно-художественных промыслов», — добавила Елена Кондрашина.
Общественность поддержала клинские власти в решении полностью открыть пространство площади, изменить схему движения транспорта, организовать дополнительное парковочное пространство. Уже появились новые дорожные знаки, устанавливается светофорный объект.
Местная жительница Надежда Нестеренко призналась, что когда увидела демонтаж остановки, удивилась: «Не совсем было понятно, что же происходит. У многих жителей были вопросы. Манипуляции с переносом павильона казались странными. Но на одной из встреч с населением глава округа рассказала о планах. Это очень интересная идея — восстановить историческую часть города, сделать ее не просто проезжей дорогой, а оборудовать зону для прогулок», — высказала свое мнение Надежда Нестеренко.
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Прежде чем переносить павильон, подрядчик провел предварительные работы: вскрыл старый асфальт, демонтировал проржавевшее ограждение, уложил новую тротуарную плитку и бордюр, оборудовал заездной карман для общественного транспорта. И только после этого остановку перенесли, разобрав ее на секции, а затем смонтировав на новом месте.
Для клинчанки Нины Сапрыкиной автобусы — привычное средство передвижения. «Часто пользуюсь именно этой остановкой. Помню еще, когда она на этом самом месте стояла. Не знаю, зачем ее переносили. Вернули на место — и хорошо сделали!» — уверена Нина Григорьевна.
Работы по переносу павильона полностью завершены, осталось отремонтировать место, где он стоял прежде — там появится небольшая парковка. А работы по благоустройству всей территории исторического центра продолжат.
Глава городского округа Клин Алена Сокольская пояснила, что открыть видовую панораму главного храма муниципалитета было решено в рамках концепции создания исторического облика города.
«Были продуманы все вопросы с логистикой общественного транспорта, перенесен автобусный павильон, который сейчас гармонично вписывается в существующую среду парковочного пространства. Таким образом реализуется первый этап благоустройства исторической части города. Далее демонтируем нестационарные объекты и перейдем на улицу Папивина, а следом на улицу Чайковского, которая в дореволюционной России фактически являлась Государевой дорогой», — поделилась планами Алена Сокольская.
А в выходные состоялось соучаствующее проектирование будущей пешеходной зоны по улице Чайковского от Советской площади до Государственного мемориального музея — заповедника Петра Ильича Чайковского. В нем приняли участие краеведы, архитекторы и жители. Каждая группа вышла со своими предложениями. В перспективе эту идею представят на всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды.