Видновский перинатальный центр отметил девятилетие

Перинатальный центр города Видное в День защиты детей отметил 9-летие со дня открытия. За это время врачи помогли появиться на свет более 55 тысячам детей. Каждый год в центре рождается около шести тысяч детей.

Коллектив с праздником поздравили первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова и глава Ленинского городского округа Алексей Спасский.

«В Подмосковье живет более 1,5 миллионов детей, ежегодно рождается почти 80 тысяч малышей. Наша задача — создать для них комфортные условия для жизни и развития на территории региона. Наши дети получают медицинскую помощь, проходят профилактические осмотры. Каждый год около десяти тысяч детей отдыхают и получают лечение в санаториях Минздрава Подмосковья. В процессе реализации строительство Московской областной детской больницы в Красногорске. Ежегодно там планируют принимать 15 тысяч детей. Откроем 28 отделений, включая саму современную реанимацию, нейрохирургию, травматологию, интенсивную терапию, кардиологию и другие. Этот проект поддержал президент России. Строительство планируют завершить досрочно, в первом квартале 2024 года. Подарить здоровое и счастливое детство — лучшее, что может сделать родитель для ребенка. Берегите детей. С праздником!» — сказала на встрече с работниками центра Светлана Стригункова.

В ходе визита зампред осмотрела отделения центра, пообщалась с роженицами.

Она отметила, что за последние три года в центре появилось 200 единиц современной медицинской техники на сумму более 150 миллионов рублей.

Кроме того, здесь был проведен капитальный ремонт. Центр стал комфортным для пациентов.

Светлана Стригункова подчеркнула, что правительство Подмосковья рассматривает возможность увеличения мощностей центра, чтобы как можно больше людей получали качественную медицинскую помощь.

В Видновском перинатальном центре спасают малышей, рожденных раньше срока. За девять лет здесь родились 665 таких детей. Недоношенные дети наблюдаются у специалистов центра до трех лет.

Источник фото: телеканал «360»

Центр успешно реализует здоровьесберегающие технологии: современные и безопасные методы обезболивания родов, вертикальные и партнерские роды, «открытая» реанимация, совместное пребывание мамы и малыша с первых минут жизни, обучение грудному вскармливанию, ежедневные занятия лечебной физкультурой и другое.