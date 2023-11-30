Подмосковье 30 ноября 2023, 09:59 Видновский лесопарк открыли после благоустройства в Ленинском округе Телеканал «360»

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Видновский лесопарк благоустроили в Ленинском округе. За полгода строители проложили более пяти километров дорожек, установили освещение, оборудовали зоны для спокойного и активного отдыха.

Благоустройство провели на площади в 61 гектар по программе губернатора «Парки в лесу». Жители городского округа проголосовали за преображение этой территории. При проведении работ учли все пожелания и постарались сделать пространство комфортным для прогулок и занятий спортом в любое время года.

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«Идея губернатора Московской области Андрея Воробьева в том, чтобы эти захламленные леса и лесопарки превратить в хорошую, комфортную среду, превратить в парк», — отметил директор видновских парков Моисей Шамаилов.

Специалисты подумали не только об удобстве жителей, но и о здоровье лесного массива. Например, дорожки отсыпали гранитной крошкой, которая не вредит корневой системе деревьев.

В ближайшее время все работы в Видновском лесопарке завершат. Там дооборудуют детскую и две спортивные площадки, комнату матери и ребенка, площадку для выгула собак. Этой зимой в лесопарке проведут мероприятия для активного отдыха всей семьей.

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