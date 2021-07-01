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    01 июля 2021, 17:47

    Видновские врачи спасли 82-летнюю пациентку с COVID-19 и переломом шейки бедра

    Алена Собкалова, Юлия Уткина

    Врачи Видновской больницы спасли пациентку с COVID-19 и переломом шейки бедра. 82-летняя женщина поступила в медицинское учреждение после неудачного падения. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

    Видновские врачи спасли 82-летнюю пациентку с COVID-19 и переломом шейки бедра

    Пациентка рассказала, что почувствовала недомогание дома, позже у нее поднялась температура. Из-за плохого самочувствия женщина упала и сломала шейку берда. В таком состоянии она и поступила в Видновскую больницу. Ее состояние отягощали сопутствующие патологии — ишемическая болезнь сердца, повышенный уровень сахара в крови.

    «Пациентке была назначена комплексная схема лечения с противовоспалительными и противовирусными препаратами, благодаря чему воспалительный процесс и лихорадка были купированы. Спустя семь суток ее состояние стабилизировалось, и можно было проводить операцию», — рассказал главный врач Видновской больницы Бутай Бутаев.

    Чтобы устранить травму шейки бедра, врачи сделали женщине биполярное эндопротезирование. В ходе операции пациентке поставили искусственный сустав.

    Благодаря высокой квалификации врачей и их слаженной работе хирургическое вмешательство прошло успешно. Пациентка чувствует себя хорошо, ее уже выписали и отпустили домой под наблюдение лечащего врача.