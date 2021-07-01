Видновские врачи спасли 82-летнюю пациентку с COVID-19 и переломом шейки бедра

Врачи Видновской больницы спасли пациентку с COVID-19 и переломом шейки бедра. 82-летняя женщина поступила в медицинское учреждение после неудачного падения. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Пациентка рассказала, что почувствовала недомогание дома, позже у нее поднялась температура. Из-за плохого самочувствия женщина упала и сломала шейку берда. В таком состоянии она и поступила в Видновскую больницу. Ее состояние отягощали сопутствующие патологии — ишемическая болезнь сердца, повышенный уровень сахара в крови.

«Пациентке была назначена комплексная схема лечения с противовоспалительными и противовирусными препаратами, благодаря чему воспалительный процесс и лихорадка были купированы. Спустя семь суток ее состояние стабилизировалось, и можно было проводить операцию», — рассказал главный врач Видновской больницы Бутай Бутаев.

Чтобы устранить травму шейки бедра, врачи сделали женщине биполярное эндопротезирование. В ходе операции пациентке поставили искусственный сустав.

Благодаря высокой квалификации врачей и их слаженной работе хирургическое вмешательство прошло успешно. Пациентка чувствует себя хорошо, ее уже выписали и отпустили домой под наблюдение лечащего врача.