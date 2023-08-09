Подмосковье 09 августа 2023, 18:13 Видновские хирурги прооперировали семилетнего мальчика с гемофилией Фото: unsplash.com

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Врачи Видного впервые провели операцию семилетнему мальчику с гемофилией — наследственным нарушением свертываемости крови. Хирургическое вмешательство из-за паховой грыжи, склонной к ущемлению, прошло успешно.

«Мы применили мультидисциплинарный подход: совместно с детским гематологом, который расписал схему введения и дозировку препарата-концентрата VIII фактора свертывания. Ребенок находился под динамическим наблюдением наших педиатров», — рассказала детский врач-хирург Виктория Жиронкина.

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Особенность ситуации в том, что операцию нельзя проводить без препарата-концентрата VIII фактора свертывания. В противном случае кровотечение не остановится даже из крошечной ранки.

По словам Жиронкиной, послеоперационный период и дальнейшая реабилитация ребенка прошли по плану.

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