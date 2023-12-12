Подмосковье 12 декабря 2023, 23:38 Видновская больница получит новое офтальмологическое оборудование в 2024 году ГБУЗ МО «Видновская районная клиническая больница»

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Офтальмологическое оборудование поставят в Видновскую районную клиническую больницу в 2024 году. Извещение о проведении конкурса опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

«Поставщику необходимо поставить в начале 2024 года лазерную офтальмологическую систему для фотодеструкции в больницу в Видном на улице Заводская, 15. Лазерная установка может использоваться при удалении катаракты и задней капсулотомии», — уточнили в комитете по конкурентной политике Московской области.

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Заявки будут принимать до 19 декабря. Контракт оценили в девять миллионов рублей. Его оплатят из средств медучреждения.

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