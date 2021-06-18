В Россию пришел индийский штамм коронавируса, который оказался более коварным, чем предыдущие. Чтобы сохранить жизни и здоровья жителей, в Подмосковье ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Власти региона видят понимание со стороны жителей — количество записей на прививку возросло в три раза.

Об этом заявил в программе «Специальный гость» канала RTVI губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отметил, что коронавирус всем уже надоел, особенно летом — когда хочется отдыхать.

«И все вроде бы наладилось, вакцина есть, есть улучшения у нас в стране, что очень радует. Но специфика такова, что он очень коварен, он мутирует. Сегодня мы видим, что пришел индийский штамм, как говорят специалисты. Это они говорят, я лишь воспроизвожу это — он более агрессивный», — отметил губернатор.

Андрей Воробьев подчеркнул, что этот штамм заставил вновь обратить на себя внимание. Чтобы вернуться к спокойной жизни, все ключевые ведущие страны ввели массовую вакцинацию.

«У нас вакцина, вы знаете, добровольная. Но вместе с тем есть категории профессий, которые постоянно находятся в гуще события, постоянно контактируют друг с другом. Главный санитарный врач приняла решение, мы его безусловно поддерживаем, потому что это позволит сохранить жизнь и здоровье миллионов людей. Поэтому мы активно вакцинируем людей», — уточнил глава региона.

Хочу поблагодарить, потому что видим взаимность, видим понимание вопроса. Сегодня у нас запись выросла в три раза. Мы стараемся сделать ее удобной, комфортной Андрей Воробьев.

Губернатор еще раз напомнил, что ситуация с коронавирусом сейчас тяжелая, количество пациентов, которым нужна госпитализация, зашкаливает. Чтобы справиться с нагрузкой, регион наращивает число коек и приглашает дополнительных медиков.

«Это все ресурсы, как вы понимаете. Но сейчас мы не про деньги, а про жизни. Поэтому задача, чтобы эту нагрузку снять. Вакцинация — это единственный способ, который может победить эпидемию», — заключил Андрей Воробьев.