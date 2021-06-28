«Видим кратный рост». Воробьев поблагодарил жителей Подмосковья за желание вакцинироваться

В Московской области темпы вакцинации от коронавируса выросли в несколько раз. Об этом заявил глава Подмосковья Андрей Воробьев.

Губернатор поблагодарил жителей, которые сделали прививку. Воробьев подчеркнул, что борьба с ковидом остается главной задачей.

«Я хочу поблагодарить всех за вовлеченность. Жителей — за готовность вакцинироваться. Мы видим кратный рост. Это не может не радовать. Вместе с тем ситуация у нас напряженная», — сказал Воробьев.

Глава Подмосковья отметил, что для размещения пациентов с ковидом снова заработал временный госпиталь в парке «Патриот». Сейчас там наращивают количество коек.

«Я очень надеюсь, что мы во всех географических локациях будем иметь необходимое количество медицины, чтобы оказать помощь всем нуждающимся», — заявил он.

Министр здравоохранения региона Светлана Стригункова ежедневно проводит селекторные совещания. Работа идет буквально в штабном режиме, отметил Воробьев.

«Очень важно всем главам быть максимально внимательными к этим проблемам», — подчеркнул он.

Накануне в Подмосковье среди вакцинированных разыграли трехкомнатную квартиру.