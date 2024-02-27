Подмосковье 27 февраля 2024, 12:31 Видеосистема «Безопасный регион» помогла выявить и пресечь 220 нарушений в Одинцове за неделю ГУСТ МО

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Инспекторы территориальных отделов постоянно осуществляют контроль за уборкой и обслуживанием общественных пространств, используя при этом разнообразные методы мониторинга, включая применение цифровых технологий. Инструментом, ставшим неотъемлемым для наблюдения за работой коммунальных служб на расстоянии, являются камеры системы «Безопасный регион».

На прошлой неделе специалисты выявили 222 нарушения. Например, в Одинцовском районе с помощью камер удалось выявить наледь у подъездов домов № 48-50 на улице Советская и неубранный снег, создающий препятствия для парковки рядом с домами № 2, 4, 6, 8 на улице Маршала Бирюзова.

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Инспекторы, используя видеофиксацию, обнаружили также переполненные мусорные баки около домов № 1-6 в рабочем поселке Большие Вяземы на улице Институт, а также отметили отсутствие необходимых креплений у качелей на детской площадке в поселке ВНИИССОК у домов № 1, 2, 3 и 5.

В ГУСТ также отметили необходимость оперативного выявления и устранения выявленных недочетов. В противном случае ответственные организации, допустившие задержки в устранении проблем, могут быть привлечены к административной ответственности в соответствии с упрощенной процедурой.

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