Подмосковье 17 февраля 2023, 13:43 Видеоролики о реализации проектов появились на инвестиционном портале Подмосковья

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На инвестпортале Подмосковья появились видеоролики с информацией о том, как реализовать проект — от получения земельного участка до подключения к нему коммуникаций. В них описаны все алгоритмы действий предпринимателей. Об этом сообщили в Мининвесте Подмосковья.

Глава ведомства Екатерина Зиновьева рассказала, что ролики делают понятнее процесс реализации инвестпроектов для предпринимателей.

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«Такие алгоритмы существенно сокращают сроки реализации любого проекта, делают каждый шаг более понятным для инвестора и более прозрачной работу всей системы. Чтобы сделать алгоритмы для инвестора еще более наглядными, мы решили перевести их в видеоформат», — сказала она.

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Подмосковье стало первым в стране, внедрившим региональный инвестиционный стандарт. Разработанные алгоритмы помогли сократить сроки разных этапов реализации проектов.

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