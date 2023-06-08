Подмосковье 08 июня 2023, 17:54 Видеоролик с массовым исполнением гимна России в Лобне опубликуют 12 июня

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Специально ко Дню России в Лобне подготовили проект с массовым исполнением гимна. Участие в съемках приняли артисты дома культуры «Луговая», творческие коллективы и исполнители — всего около 200 человек.

Идея акции принадлежит дому культуры «Луговая». Директор учреждения Алексей Лопасов отметил — такого в городе еще не делал никто. Полтора месяца артисты репетировали, операторы снимали и делали аранжировку. Затем — финальный монтаж видеоролика.

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Звукозапись гимна проводилась в студии коллектива «Тынды-Рынды» и в ДК «Луговая». Режиссером клипа выступила художественный руководитель ДК «Луговая» Татьяна Коршунова.

Уже сейчас Telegram-канале отдела культуры Лобни можно посмотреть проморолик клипа. Премьера полной версии состоится 12 июня, в День России.

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