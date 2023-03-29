Подмосковье 29 марта 2023, 17:52 Видеонаблюдение в Подмосковье помогло выявить почти 900 нарушений с начала года

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Камеры системы «Безопасный регион» зафиксировали почти 900 нарушений в содержании территорий Подмосковья с начала года. Общая сумма штрафов в первом квартале 2023 года составила 14,5 миллиона рублей.

«Больше всего нарушителей выявили в городском округе Одинцово — 68 случаев. Предприятия Красногорска получили 59 штрафов за ненормативное содержание территории, а в Серпухове камеры зафиксировали 45 нарушений», — сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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Она также подчеркнула, что штрафы выписывают не только коммунальным службам, но и частным предприятиям, которые не выполняют должным образом свою работу. Большая часть нарушений за указанный период касалась несвоевременной уборки снега, наледи на пешеходных дорогах, дворовых проездах, парковочных пространствах и детских игровых площадках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал задействовать все ресурсы для весенней уборки дорог, парков, общественных пространств и дворов.

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