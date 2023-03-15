Подмосковье 15 марта 2023, 14:00 Видеонаблюдение появится в подъезде дома на Саввинском шоссе в Балашихе по просьбам жителей

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Жильцы дома № 23 на Саввинском шоссе в Балашихе обсудили актуальные вопросы с депутатом городского совета Ульяной Кондряковой, сотрудниками управляющей компании «Созидание» и представителями ресурсоснабжающих организаций. Одно из главных пожеланий касалось установки камер видеонаблюдения в подъезде.

Все озвученные задачи внесли в специальный протокол для формирования инвестиционной программы, нацеленной на улучшение условий проживания горожан.

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«Основной вопрос — хотим оборудовать подъезд видеокамерами. У нас постоянно ломается домофон, хотим знать, как это происходит. Также наш подъезд регулярно убирают, но жильцы устраивают нагромождение вещей в коридоре, что угрожает пожарной безопасности. Управляющая компания со своими обязанностями справляется хорошо, все вопросы решаются», — рассказала старшая по подъезду Алла Павлова.

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Участники встречи обсудили также ремонт детской площадки около дома № 21 и ее модернизацию.

«Жители города активно участвуют в нашей работе. Такие встречи проводятся регулярно, их инициировал глава Балашихи Сергей Юров. Мы, депутаты, поддерживаем это решение. Народные избранники — это мостик между жителями и администрацией города», — отметила депутатом городского совета Ульяна Кондрякова.

Система взаимодействия между жителями, обслуживающими организациями и депутатским корпусом налаживается по поручению главы Балашихи Сергея Юрова. Она позволяет решать вопросы жителей в ускоренном порядке и отражает заявленный губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым принцип «житель всегда прав».

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