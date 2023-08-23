Подмосковье 23 августа 2023, 15:23 Видеонаблюдение появится в музее-усадьбе Достоевского в Зарайске Официальный сайт: Музей-усадьба Ф.М. Достоевского «Даровое»

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В Подмосковье объявили электронный аукцион на монтаж системы видеонаблюдения в музее-усадьбе Федора Достоевского «Даровое». Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Подрядчику нужно до конца 2023 года установить на территории музея систему видеонаблюдения. Прием заявок завершится 11 сентября. Начальная цена контракта составляет 1,6 миллиона рублей. Финансирование выполнят за счет средств бюджета Московской области.

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Информация о новых закупках публикуется в Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ. С закупками малого объема (до 600 тысяч рублей) можно ознакомиться в Электронном магазине Московской области.

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