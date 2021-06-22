Видеонаблюдение появится на 880 мусорных площадках Подмосковья к августу

Камеры видеонаблюдения заработают на 880 мусорных площадках Подмосковья до начала августа. Они помогут оперативно реагировать на нарушения и уже полностью пресечь их в дальнейшем.

Как рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, в регионе уже установили 345 камер. Они появились в 24 округах.

Дополнительно подключат еще 535. Это сделают по поручению губернатора Андрея Воробьева. На сегодняшний день больше всего камер работает в Ленинском округе — 71, Балашихе — 59 и Дзержинском — 44.

С середины мая благодаря видеонаблюдению выявили свыше 218 нарушений. Программное обеспечение отобразило их на интерактивной карте системы Антон Велиховский.

Дополнительные камеры появятся в 33 городских округах, но наибольшее количество установят в Мытищах — 64, Химках — 57 и Одинцове — 47.

«К августу мы планируем охватить 100% проблемных округов, где есть красные зоны по контейнерным площадкам», — сказал Велиховский.

Он объяснил, что это точки, где наибольшее количество жалоб от жителей. Но работу продолжат — постепенно камер станет больше.