Подмосковье 06 июля 2023, 17:22 Видеокамеры зафиксировали более 1,4 тысячи нарушений чистоты в Подмосковье за полгода

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ГУСТ Подмосковья использует новые технологии в работе по контролю за чистотой улиц и общественных пространств в Подмосковье. Один из таких способов — система камер «Безопасного региона».

«Через обширную сеть камер мы можем следить за состоянием территорий, выявлять нарушения и контролировать скорость их отработки, в противном случае ответственные лица будут оштрафованы по упрощенной системе», — прокомментировала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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По ее словам, за шесть месяцев в Подмосковье выписали 1481 административное постановление, а сумма штрафов превысила 27 миллионов рублей. Больше всего дефектов умные камеры зафиксировали в Истре, Балашихе, Серпухове и Одинцовском округе.

Меньше всего недочетов выявили с помощью видеокамер в Восходе, Молодежном, Дзержинском, Жуковском, Котельниках и Фрязине.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил повысить контроль за мусором на дорогах региона.

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