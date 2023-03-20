Подмосковье 20 марта 2023, 10:25 Видеокамеры выявили свыше 23 тысяч непристегнутых водителей и пассажиров в Подмосковье с начала года

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В Подмосковье камеры фотовидеофиксации выявили 23,7 тысячи случаев с непристегнутыми ремнями безопасности с начала года. Отмечается, что больше всего нарушений зафиксировали в феврале — свыше десяти тысяч.

Подобные работы ведутся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» для профилактики и пресечения правонарушений, влекущих аварийность с тяжкими последствиями на территории региона.

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«За прошлый год зафиксировано порядка 103 тысяч таких случаев, при этом в июле — больше 32 тысяч. Внедрение автоматической фиксации непристегнутого ремня — это работа на опережение для повышения безопасности и реакция на высокую тяжесть последствий ДТП, в которых водители или пассажиры не были пристегнуты», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

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При фиксации непристегнутого ремня у водителя или пассажира штрафы в размере тысячи рублей получают собственники транспортных средств. На дорогах Подмосковья работают около 1,5 тысячи умных камер, более трети из которых может распознавать отсутствие ремня безопасности у водителя.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил следить за качеством строительства новых дорог в Подмосковье. Он отметил, что новые и отремонтированные трассы имеют важное значение для жителей.

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