Подмосковье 20 июня 2023, 16:52 Видеокамеры выявили около 95 тысяч непристегнутых водителей в Подмосковье с начала года Минтранс Подмосковья

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Камеры видеофиксации выявили свыше 95 тысяч водителей с непристегнутыми ремнями безопасности в Подмосковье с начала года. Работа по данному направлении проводится по программе «Безопасные качественные дороги», напомнили в Минтрансе региона.

«Больше всего случаев непристегнутого ремня зафиксированы в апреле — более 33 тысяч, в мае же — почти 30 тысяч таких случаев. При фиксации непристегнутого ремня штрафы получают собственники транспортных средств в размере тысячи рублей», — добавили в ведомстве.

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На дорогах Московской области установлено около двух тысяч видеокамер, более трети из которых способны распознавать отсутствие ремня безопасности у водителя.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава «Автобана» Алексей Андреев обсудили реализацию крупного дорожного проекта, который разгрузит города Орехово-Зуево и Ликино-Дулево. Встреча прошла на полях Петербургского международного экономического форума.

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