Подмосковье 12 июля 2023, 13:53 Видеокамеры выявили более 150 непристегнутых водителей в Подмосковье с начала года Минтранс Подмосковья

Читать 360tv в

Около 154 тысяч случаев с не пристегнутыми ремнями безопасности выявили в Подмосковье с начала года. Больше всего из них пришлось на июнь. Это почти 57 тысяч нарушений.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, не пристегнутые ремни фиксируются автоматически при помощи специальных систем. Это позволяет повысить безопасность и снизить аварийность на дорогах.

Реклама

По данным Всемирной организации здравоохранения, использование ремней безопасности снижает вероятность гибели водителей и пассажиров на передних сиденьях на 45-50% и на 25% – для пассажиров на задних сиденьях.

В Подмосковье работает около двух тысяч комплексов фотовидеофиксации, более трети из них могут распознавать отсутствие ремней у водителя. При фиксации такого нарушения штраф получает собственник машины в размере тысячи рублей.

Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили о ремонте ж/д переходов. Так, к концу года планируют построить пять новых объектов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».