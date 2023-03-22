Подмосковье 22 марта 2023, 15:31 Видеокамеры с распознаванием лиц нарушителей установили на железной дороге в Апрелевке Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области / Минтранс Подмосковья

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На железнодорожной станции Апрелевка в Наро-Фоминске установили новые камеры с распознаванием лиц. Теперь аппараты будут фиксировать нарушителей правил перехода через пути.

Благодаря их установке число нарушений на станциях снизилось наполовину. Это уменьшит количество смертей на железной дороге.

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Минтранс Подмосковья призвал жителей и гостей региона быть внимательными и не нарушать правила перехода ж/д путей.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что железнодорожное сообщение продолжают развивать в Подмосковье. Его оснащают новыми поездами, строят новые вокзалы и пересадочные пункты.

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