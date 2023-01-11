Подмосковье 11 января 2023, 11:41 Видеокамеры помогут предотвратить образование незаконных свалок у обочин в Подмосковье

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Новые меры борьбы с незаконными свалками вступили в силу в Подмосковье. Теперь нарушителей будут привлекать к ответственности при помощи комплексов видеофиксации. Это поможет предотвратить образование навалов мусора у обочин и в лесополосах.

Как рассказал глава Минэкологии региона Тихон Фирсов, нарушителей будут наказывать конфискацией транспорта, из которого был сброшен мусор.

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«Кроме того, привлекаться к ответственности будет непосредственно собственник транспортного средства, а не физическое лицо, управлявшее им. Это исключает случаи, когда компании, которые сдают в аренду технику недобросовестным гражданам, могли избегать ответственности», — добавил он.

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Бороться будут в первую очередь с крупными нарушителями, которые организуют у автотрасс свалки, создающие серьезную проблему. Благодаря поправкам в закон, запись с видеокамер станет достаточным аргументом для наказания — для этого больше не нужен инспектор эконадзора. Кроме того, сократятся траты бюджета региона на ликвидацию свалок — теперь средства на это будут взыскивать с нарушителей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил системно отрабатывать запросы жителей Подмосковья на «Доброделе». Оставить обращения можно также в соцсетях - все они будут обрабатываться Центром управления регионом.

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