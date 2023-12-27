Подмосковье 27 декабря 2023, 17:53 Видеокамеры помогли устранить 9 тысяч дефектов в Подмосковье в этом году фото: ГУСТ МО / ГУСТ МО

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В этом году камеры системы «Безопасный регион» зафиксировали 11,5 тысячи дефектов в содержании территорий в Московской области. Из них уже устранили 8,8 тысячи. Об этом сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

«Однако некоторые все же тянут время и не выполняют работы в установленные сроки. В этом случае в упрощенном режиме формируется штраф. С начала года выписали 3415 постановлений на 65 574 000 рублей, — рассказала Аипова.

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Коммунальные службы Серпухова, Коломны и Химок заплатил свыше трех миллионов рублей штрафов. Еще 135 ответственных организаций Балашихи пополнили региональный бюджет на 2,6 миллиона рублей, Дубны — 2,5 миллиона рублей, Клина — 2,2 миллиона рублей, Одинцова — 2,1 миллиона рублей.

Чаще всего нарушения были связаны с несвоевременной уборкой снега и грязными скамейками и ограждениями.

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