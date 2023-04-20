Подмосковье 20 апреля 2023, 10:39 Видеокамеры начали контролировать более 600 социальных строек Подмосковья Фото: Пресс-служба Мингосуправления МО

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Строительство школ, поликлиник и детских садов в Подмосковье контролируется с помощью системы «Мониторинг бюджетного строительства». К автоматизированной программе подключили уже более 600 объектов.

«В информационной системе собраны полные данные: местоположение, дорожная карта, отчеты на конкретный момент времени, фото и видео. Также доступны онлайн-трансляции», — говорит министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

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Систему «Мониторинг бюджетного строительства» используют представители муниципальной и региональной власти. С помощью программы происходит непрерывный контроль сроков и качества строительства социальных объектов. Программное обеспечение позволяет также вести электронный документооборот с подрядчиком.

Разработкой автоматизированной системы занимается компания «Максимум», являющаяся подведомственным учреждением Министерства госуправления, IT и связи Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что «цифра» позволяет забыть о бумажной волоките.