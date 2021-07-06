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    06 июля 2021, 18:20

    Видеокамеры появились на мусорных площадках в 26 округах Подмосковья

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Сотни камер видеонаблюдения установили на мусорных площадках Подмосковья. Они появились уже в 26 округах и помогли выявить 318 нарушений.

    Видеокамеры появились на мусорных площадках в 26 округах Подмосковья | Изображение 1

    Контейнерные площадки оснастили 355 видеокамерами. Об этом сообщил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

    По его словам, в регионе завершили первый этап установки камер. К августу видеонаблюдение появится еще на сотнях других площадок.

    Мониторинг камер в постоянном режиме будут осуществлять через ЦУР, сотрудники которого будут напрямую работать с регоператорами

    МинЖКХ Подмосковья.

    К августу планируют охватить 100% проблемных округов, где есть красные зоны по мусорным площадкам. Это подчеркнул Велиховский.

    Он объяснил, что это точки, где наибольшее количество жалоб от жителей. Но работу продолжат — постепенно камер станет больше.