Видеокамеры появились на мусорных площадках в 26 округах Подмосковья

Сотни камер видеонаблюдения установили на мусорных площадках Подмосковья. Они появились уже в 26 округах и помогли выявить 318 нарушений.

Контейнерные площадки оснастили 355 видеокамерами. Об этом сообщил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.



По его словам, в регионе завершили первый этап установки камер. К августу видеонаблюдение появится еще на сотнях других площадок.

Мониторинг камер в постоянном режиме будут осуществлять через ЦУР, сотрудники которого будут напрямую работать с регоператорами МинЖКХ Подмосковья.

К августу планируют охватить 100% проблемных округов, где есть красные зоны по мусорным площадкам. Это подчеркнул Велиховский.

Он объяснил, что это точки, где наибольшее количество жалоб от жителей. Но работу продолжат — постепенно камер станет больше.