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    11 августа 2021, 14:26

    Восемь видеокамер стали следить за строительством детской больницы в Красногорске

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Следить за строительством большой детской больницы в Красногорске стали при помощи восьми видеокамер. Они транслируют весь процесс онлайн. Здесь разместят 28 отделений.

    Восемь видеокамер стали следить за строительством детской больницы в Красногорске | Изображение 1

    Как рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев, создание важной больницы идет по графику.

    Камеры позволяют в режиме онлайн наблюдать за строительством и количеством рабочих

    Владимир Локтев.

    По его словам, сотрудники подмосковного Минстроя каждую неделю проводят на этой площадке выездные совещания.

    В современном корпусе ежегодно смогут оказывать помощь для 14,5 тысячи пациентов. Больницу возводят по поручению губернатора Андрея Воробьева.

    Восемь видеокамер стали следить за строительством детской больницы в Красногорске | Изображение 2

    В этом центре откроют отделения реанимации, нейрохирургии, интенсивной терапии и травматологии, а также инфекционное, неврологическое, кардиологическое, офтальмологическое и не только.

    Завершить все работы и открыть областную детскую больницу запланировали в четвертом квартале 2024 года.