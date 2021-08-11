Восемь видеокамер стали следить за строительством детской больницы в Красногорске

Следить за строительством большой детской больницы в Красногорске стали при помощи восьми видеокамер. Они транслируют весь процесс онлайн. Здесь разместят 28 отделений.

Как рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев, создание важной больницы идет по графику.

Камеры позволяют в режиме онлайн наблюдать за строительством и количеством рабочих Владимир Локтев.

По его словам, сотрудники подмосковного Минстроя каждую неделю проводят на этой площадке выездные совещания.

В современном корпусе ежегодно смогут оказывать помощь для 14,5 тысячи пациентов. Больницу возводят по поручению губернатора Андрея Воробьева.

В этом центре откроют отделения реанимации, нейрохирургии, интенсивной терапии и травматологии, а также инфекционное, неврологическое, кардиологическое, офтальмологическое и не только.

Завершить все работы и открыть областную детскую больницу запланировали в четвертом квартале 2024 года.