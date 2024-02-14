Подмосковье 14 февраля 2024, 12:25 Видеокамерами «Безопасный регион» оснастят избирательные участки Подмосковья на выборах президента Телеканал «360»

Читать 360tv в

Система видеонаблюдения «Безопасный регион» поможет соблюсти порядок на избирательных участках Подмосковья на выборах президента России. Камеры будут фиксировать обстановку на местах.

В Мособлизбиркоме рассказали, что камеры системы «Безопасный регион» задействуют на выборах второй год подряд. Они наблюдают за обстановкой не только на избирательных участках, но и на прилегающих к ним территориях. Устройства фиксируют происходящее, что позволяет не допускать правонарушений. В результате повышается уверенность в легитимности выборов и безопасности избирателей.

Реклама

Впервые на избирательных участках Подмосковья систему «Безопасный регион» задействовали в 2023 году в единый день голосования. В этом году принято решение транслировать положительный опыт и на выборах президента России.

Выборы президента России в 2024 году пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Фонд «Общественное мнение» сообщил, что поддержку Путину выражают 79,8% россиян.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».