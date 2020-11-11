11 ноября 2020, 13:34
Видеоистории о героях войны. Подмосковный музей «Зоя» запустил памятную акцию
Музей «Зоя» в Петрищеве дал старт новой акции ко Дню начала контрнаступления советских войск под Москвой. Жителям предложили снять видео с историями о героях войны из своих семей. Рассказы опубликуют в YouTube.
Жители Подмосковья смогут записать видеоистории до 2 декабря. Ролики надо будет разместить на своих страницах в социальных сетях с хештегом #КолоннаЗои.
Пост должен содержать текстовое описание, видеорассказ и скан фотографии участника Великой Отечественной войны.
Музей опубликует истории участников 5 декабря, в День начала контрнаступления советских войск под Москвой.
Жители Подмосковья уже записывали видео к акции «Про Героя» в начале года. Тогда они создали 3,5 тысячи роликов. Их показали на большом экране музея в день его открытия.