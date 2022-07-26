Видеоинструкцию по инвестиционной карте создали в Подмосковье

В Московской области создали специальную видеоинструкцию по инвестиционной карте региона. На ней показана основная информация более чем о 5000 объектах.

Например, можно посмотреть всю доступную для покупки или аренды недвижимость. Можно увидеть все помещения, которые находятся на торгах Московской области. Можно посмотреть всю свободную землю в ОЭЗ и индустриальных парках.

На карте показаны участки и глэмпинги, а также площадки формата «Лайт индастриал» и другие объекты.

Определить подходящую площадку можно с помощью фильтров: на сайте выбирается тип объекта, городской округ, расстояние до МКАД. Видеоинструкция поможет как можно быстрее разобраться с сайтом и понять, как им пользоваться.

Ранее стало известно, что более 50 участков для строительства гостиниц доступно на инвестиционной карте Подмосковья. Предприниматели могут выбрать один из них в режиме онлайн. Об этом сообщила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.