Видеоэстафету к юбилею Фета запустили в Подмосковье

Библиотеки Московской области запустили видеоэстафету в честь 200-летия со дня рождения Афанасия Фета. Принять в ней участие могут все желающие.

Пресс-служба Министерства культуры Подмосковья рассказала, что в рамках акции нужно записать видео со стихотворением поэта и выложить в соцсетях с хештегом #эстафетаФета. После этого эстафету надо передать кому-то еще. Кроме стихотворений, можно брать отрывки его переводов, рассказ о его жизни или какой-нибудь необычный факт.

День рождения Афанасия Фета отмечается 5 декабря. Родился он в 1820 году.

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Второй место занял Стивен Кови и его «7 навыков высокоэффективных людей». Все 10 лет эта книга находилась в топе.

На третьем месте оказалась книга «Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка» Людмилы Петрановской. Она рассказывает о взаимоотношениях детей и родителей.