Видеоэндоскопический комплекс поступил в больницу Дзержинского. Он сделает лечение эффективнее

Видеоэндоскопический комплекс, дающий изображение высокой четкости, заработал в Дзержинской городской больнице. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В декабре в Дзержинскую городскую больницу поступило новое оборудование — две переносные импульсные ультрафиолетовые установки, многофункциональная компактная мини-лаборатория и видеоэндоскопический комплекс с 4К разрешением (примерно соответствующее 4 тысячам пикселей по горизонтали — прим. ред.).

Переносные импульсные ультрафиолетовые установки называют «альфа-убийцами вирусов». Речь идет о плазменно-оптической технологии, которая основана на применении импульсного ультрафиолетового излучения широкого спектра. Генератором является экологически безопасная ксеноновая лампа.

По словам главврача Дзержинской городской больницы Лиры Овезовой, сейчас обеззараживающие установки, использующие российскую технологию, можно встретить в медицинских учреждениях США, Канады и Мексики. Приборы российского производства экспортируются в Европу, Израиль и ЮАР.

«Окружающая среда в мире динамично меняется. Человечество регулярно сталкивается со вспышками новых заболеваний. В таких условиях лучший способ защиты — это профилактика, и у нашего города есть возможность защитить себя от подобных угроз», — сделала акцент Лира Овезова.

Источник фото: администрация городского округа Дзержинский

B отделении анестезиологии и реанимации появилась многофункциональная мини-лаборатория, обеспечивающая потребность не только отделения реанимации, но и всего стационара. Благодаря гибкой конфигурации и производительности, аппарат позволят сделать более 30 образцов анализов в час.

Анализатор может легко подстроиться под нужды отделений реанимации, быстро выявить угрожающие жизни состояния, а также позволяет проводить анализы у детей, что значительно улучшает качество оказания медицинской помощи. Также в отделении анестезиологии и реанимации поступило четыре монитора для контроля ряда физиологических параметров организма человека.

Введен в эксплуатацию видеоэндоскопический комплекс с 4-К разрешением, который установили в операционном блоке хирургического отделения и гинекологии. С помощью этого оборудования можно проводить операции лапароскопическим методом, то есть через небольшие проколы. После лапароскопии пациенты восстанавливаются в кратчайшие сроки.

Видеоэндоскопический комплекс с 4-К разрешением помогает лучше визуализировать все действия внутри организма пациента, упрощает многие задачи, позволяя специалисту оказывать качественную медицинскую помощь большему количеству пациентов. Лечение, благодаря внедрению последних достижений науки и техники, становится более эффективным.

«Превосходное качество изображения для лучшей ориентации. Прекрасное изображение высокой четкости для быстрой и подробной визуализации структур слизистой оболочки. И что самое главное — прогресс в данной области продолжается. Новинки экономят время не только медиков. Чтобы удалить камни из желчного пузыря, врачам теперь достаточно прокола», — объяснила главврач Дзержинской ГБ Лира Овезова.

Источник фото: администрация городского округа Дзержинский

Пациенты положительно оценивают деятельность главного врача больницы Лиры Овезовой. «С появлением нового главного врача у нас стало все по-другому — без опоздания принимают, чутко обо всем расспрашивают. А чистота везде у всех врачей», — поделился впечатлениями пациент Геннадий Брилев.

В следующем году больница получит следующую партию нового оборудования. Кроме того, запланировано сделать капитальный ремонт в отделении гинекологии.