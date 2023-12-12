Подмосковье 12 декабря 2023, 13:58 Видео заснеженной Троице-Сергиевой Лавры с высоты сняли в Подмосковье

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Зимнюю Троице-Сергиеву Лавру показали с высоты птичьего полета. Жемчужина русского православия ежегодно притягивает в Подмосковье десятки тысяч паломников со всей страны.

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Причин съездить в Сергиев Посад на Новый год или Рождество множество, одна из них — это праздничное убранство Лавры. Возле ее стен находятся бывшие торговые ряды, где сейчас работает паломнический центр. Вечерами на старинном здании загорается подсветка. Она не только эффектно подчеркивает архитектуру, но и красиво выглядит на фоне заснеженной Красногорской площади.

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Можно прогуляться вдоль стен Лавры в направлении Белого пруда. Здесь есть небольшой сквер, который тянется до самой Уточьей башни. Сейчас аллеи украшают десятки фонарей, создавая праздничное настроение и жителям, и гостям города.

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