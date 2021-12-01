Жителям Подмосковья предложили снять видео с благодарностью участникам битвы под Москвой

Жителям Подмосковья предложили поддержать акцию «Битва под Москвой — 2021». Ее запустили в честь 80-летия одного из главных событий Великой Отечественной войны.

Заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что все желающие могут записать свои видеообращения к участникам битвы.

Сделать это предложили с 1 по 5 декабря. Оптимальная длина видео — от 30 до 40 секунд.

Выкладывайте свои обращения в социальных сетях школ, городских округов или в личных аккаунтах Ирина Каклюгина.

При этом необходимо добавить хештег #БитваПодМосквой2021. В самом видео участникам нужно поблагодарить героев войны, отстоявших столицу.

«Присоединяйтесь, это важно помнить», — сказала Каклюгина.

Битва за Москву — это одно из главных событий войны. Она началась 30 сентября 1941 года и завершилась 20 апреля 1942 года.