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    22 октября 2020, 13:58

    Подмосковные библиотеки предложили жителям снять видео к 150-летию Бунина

    Анастасия Аброськина

    Губернская библиотека запустила в Подмосковье акцию «Эстафета Бунина». К юбилею первого в стране лауреата Нобелевской премии в области литературы предложили снять видео с фрагментами произведений писателя. Все работы появятся в социальных сетях библиотек региона с хештегом #эстафетабунина.
    Подмосковные библиотеки предложили жителям снять видео к 150-летию Бунина

    Писатель Иван Бунин родился 22 октября 1870 года. Нобелевскую премию ему дали за «строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы».

    В этом году поэту исполнилось бы ровно 150 лет. В честь юбилея жителям Подмосковья предложили принять участие в памятной онлайн-акции.

    Все, кто придет в библиотеку 22 октября, смогут записать видео, озвучив один из отрывков творчества Ивана Бунина. К юбилею писателя подготовили и другие программы.

    Куда сходить?

    Библиотеки в Протвине проведут читателей по местам жизни и творчества поэта. Их приглашают на прогулку «Был ли счастлив ты в жизни земной?».

    Тематические литературные часы организуют в Наро-Фоминске. В Центральной библиотеке Подольска гостей ждут на прогулке с краеведческими зарисовками.

    А Центральная библиотека имени Есенина в Люберцах покажет подборку фотографий с рассказом об интересных фактах о жизни и творчестве Бунина.

    Все библиотеки Подмосковья подготовили книжные выставки — познакомиться с ними можно будет минимум до конца октября.