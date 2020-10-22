Подмосковные библиотеки предложили жителям снять видео к 150-летию Бунина

Писатель Иван Бунин родился 22 октября 1870 года. Нобелевскую премию ему дали за «строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы».

В этом году поэту исполнилось бы ровно 150 лет. В честь юбилея жителям Подмосковья предложили принять участие в памятной онлайн-акции.

Все, кто придет в библиотеку 22 октября, смогут записать видео, озвучив один из отрывков творчества Ивана Бунина. К юбилею писателя подготовили и другие программы.

Куда сходить?

Библиотеки в Протвине проведут читателей по местам жизни и творчества поэта. Их приглашают на прогулку «Был ли счастлив ты в жизни земной?».

Тематические литературные часы организуют в Наро-Фоминске. В Центральной библиотеке Подольска гостей ждут на прогулке с краеведческими зарисовками.

А Центральная библиотека имени Есенина в Люберцах покажет подборку фотографий с рассказом об интересных фактах о жизни и творчестве Бунина.

Все библиотеки Подмосковья подготовили книжные выставки — познакомиться с ними можно будет минимум до конца октября.