Подмосковные библиотеки предложили жителям снять видео к 150-летию Бунина
Писатель Иван Бунин родился 22 октября 1870 года. Нобелевскую премию ему дали за «строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы».
В этом году поэту исполнилось бы ровно 150 лет. В честь юбилея жителям Подмосковья предложили принять участие в памятной онлайн-акции.
Все, кто придет в библиотеку 22 октября, смогут записать видео, озвучив один из отрывков творчества Ивана Бунина. К юбилею писателя подготовили и другие программы.
Куда сходить?
Библиотеки в Протвине проведут читателей по местам жизни и творчества поэта. Их приглашают на прогулку «Был ли счастлив ты в жизни земной?».
Тематические литературные часы организуют в Наро-Фоминске. В Центральной библиотеке Подольска гостей ждут на прогулке с краеведческими зарисовками.
А Центральная библиотека имени Есенина в Люберцах покажет подборку фотографий с рассказом об интересных фактах о жизни и творчестве Бунина.
Все библиотеки Подмосковья подготовили книжные выставки — познакомиться с ними можно будет минимум до конца октября.