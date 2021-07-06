ВИЧ-инфицированным напомнили о важности прививки против коронавируса

В Центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Московской области опровергли данные об отказах прививать от коронавируса пациентов с ВИЧ. Инфекция не является противопоказанием для вакцинации.

Главврач центра и главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава Московской области Александр Пронин подчеркнул, что опубликованная в СМИ статья не соответствует действительности.

«Данная информация не соответствует действительности и вводит читателя в заблуждение», — заявил он.

Пронин обратил внимание на тот факт, что жалоб об отказе в введении вакцины против COVID-19 в прививочных пунктах от пациентов Московского областного центра не поступало.

«Хочу обратить внимание, что наличие ВИЧ-инфекции не является противопоказанием для вакцинации. Напротив, я настоятельно рекомендую проведение вакцинации от коронавируса всем нашим пациентам», — пояснил главврач.

Он напомнил, что пациенты с тяжелым иммунодефицитом — в группе особого риска по тяжелому течению COVID-19. Им следует вакцинироваться в первую очередь.

Комментарий Александра Пронина касается материала, опубликованного 6 июля сайтом РБК, под названием «СПИД.Центр» пожаловался Мурашко на отказы в вакцинации от COVID-19».