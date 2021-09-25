Вход в подмосковные музеи стал бесплатным в рамках акции «День туризма»

В Подмосковье 25 сентября стартует акция «День туризма». Для всех желающих распахнут свои двери 13 государственных музеев региона — вход в них сделают бесплатным.

Акция продлится до воскресенья включительно, уточнили в пресс-службе министерства культуры Московской области. Можно будет посетить «Новый Иерусалим» в Истре, музей «Зоя» в Рузском округе, музей-заповедник Пушкина в Одинцовском округе, Военно-технический музей в Черноголовке и другие.

Для жителей и гостей Подмосковья проведут больше 50 бесплатных экскурсий. Можно будет понаблюдать, как производится посуда на Дулевском фарфоровом заводе, узнать исторические факты о Зарайском Кремле. Совсем недавно в этом музее-заповеднике появился уникальный экспонат. Посетители могут увидеть старинную книгу «Сто четыре священные истории, выбранные из Ветхого и Нового завета, в пользу юношества, Иоанном Гибнером».

Мероприятия проведут с четким соблюдением всех правил безопасности, которые положены во время пандемии.

На ноябрьские праздники тоже можно распланировать интересные маршруты в Подмосковье. К услугам туристов — отельные комплексы с банями и ресторанами, многочисленные автобусные экскурсии по самым красивым заповедным местам — и даже зоопарк с уникальными редкими видами животных в Волоколамске.