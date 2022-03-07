Вход в музеи Подмосковья будет свободным 8 Марта

Государственные музеи Московской области можно будет посетить бесплатно 8 Марта. Об этом сообщили в Минкультуры региона.

Среди наиболее востребованных подмосковных музеев — «Новый Иерусалим» в Истре, музей-заповедник «Зарайский Кремль», Серпуховский историко-художественный музей, мемориальный музей-заповедник П. И. Чайковского в Клину, усадьба «Мураново» имени Ф. И. Тютчева в Пушкинском округе, литературно-мемориальный музей А. П. Чехова «Мелихово» в городском округе Чехов.

Как уточнили в музеях, некоторые экскурсии и выставки могут быть платными, на них посетители смогут приобрести электронные билеты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе зафиксирован спад заболеваемости COVID-19 .