Вход в леса Егорьевска, Луховиц и Шатуры ограничат из-за обработки от шелкопряда

Лесничества трех округов Подмосковья будут обрабатывать от непарного шелкопряда с 16 по 31 мая. Это коснется Егорьевска, Шатуры и Луховиц. Временно ограничат въезд и вход в леса.

В комитете лесного хозяйства Подмосковья отметили, что в этих лесах приостановят и выпас скота, сбор грибов, плодов, ягод, а также лекарственных трав.

Гусеница непарного шелкопряда объедает листву. Она оголяет лиственные и хвойные породы деревьев. Может поедать хвою на елях и соснах.

В целом вредители уничтожают около 300 видов растений. Они объедают не только листья, но и траву, многолетники, зерновые культуры. Это колоссальный урон для полей, пастбищ, парков, ферм, садов, лесов.

Из-за объедания в течение двух лет деревья болеют, ослабевают, отмирают и становятся объектами для стволовых вредителей комитет лесного хозяйства Подмосковья.

Для обработки используют биологический препарат. Работает он лишь в отношении вредных чешуекрылых, не накапливается в растениях и плодах, в рекомендуемых нормах нетоксичен для человека, теплокровных животных, птиц, рыб, пчел.

Задать вопрос можно в областном комитете лесного хозяйства по номерам 8 (800) 100-94-00, 8 (915) 355-17-89, 8 (916) 376-18-83 и через электронную почту clh.rds@mail.ru.