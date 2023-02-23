Подмосковье 23 февраля 2023, 22:34 Вход на выставку предметов военных времен в Раменском сделали бесплатным 23 февраля

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В художественно-историческом музее в Раменском проходит выставка «На страже границ Отечества». В День защитника Отечества вход в учреждение для мужчин сделали бесплатным.

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«Сегодня у нас экскурсия, посвященная 23 Февраля, проходит в четвертом зале, тематическая. После этой экскурсии мы свободны, люди могут пройти и посетить все залы», — рассказала администратор музея Надежда Баева.

Методист МУК «РИХМ» Маргарита Пуколкина рассказала о героях Раменского.

«В начале июля у нас здесь, в Раменском, было создано три госпиталя, а всего их было 10. Уже в Удельной, в Раменском работали наши госпитали, и врачи лечили раненых, отдавали кровь и отдавали все свои деньги, у кого какие были, на то, чтобы построить самолет», — сообщила Пуколкина во время экскурсии.

Аппарат был необходим для перевозки раненых. На постройку машины собрали тогда 20 тысяч рублей.

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