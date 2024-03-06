Подмосковье 06 марта 2024, 17:27 Вход на катки в одинцовских парках Малевича и Раздолье будет свободным в праздники Министерство благоустройства Московской области

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Жители и гости Московской области смогут бесплатно покататься на катках в парках Малевича и Раздолье в Одинцове 8, 9 и 10 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.

В парках работает прокат коньков, где представлен весь размерный ряд. Также для удобства посетителей есть шкафчики для хранения личных вещей, организованы точки питания.

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Для детей, которые неуверенно держатся на коньках, можно взять в аренду «пингвина-помощника» или оплатить урок с профессиональным тренером.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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