Подмосковье 22 декабря 2023, 18:58 «Везем подарки и все, что нужно для атмосферы праздника». Воробьев — о помощи военным и жителям новых регионов России Андрей Воробьев: Подмосковье доставит в зону СВО 5 тонн продуктов Константин Семенец

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Очередной груз помощи для бойцов специальной военной операции отправился из Московской области в рамках акции «Доброе дело». В него также вошли подарки на Новый год для детей из новых регионов России.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что при подготовке к Новому году хочется, чтобы тепло и заботу почувствовали те, кому сейчас особенно нелегко.

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«Для ребят Новоазовского, Тельмановского районов ДНР и Мариуполя везем подарки и все, что нужно для атмосферы праздника: новогодние елки, костюмы Деда Мороза и Снегурочки», — рассказал губернатор.

Андрей Воробьев добавил, что поскольку российские военные вынуждены встречать праздник на передовой, для них подготовили все самое необходимое. Несколько грузовиков с помощью уже отправились в зону СВО.

«В рамках акции „Доброе дело“ доставим в зону СВО 5 тонн продуктов: гречку, сахар, макароны, тушенку, колбасу, конфеты и специально к Новому году около 700 кг мандаринов. Помимо этого, отправляем бойцам спальные мешки, газовые горелки, печки, постельное белье и теплые вещи», — отметил Андрей Воробьев.

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В сборке и отправке гуманитарных грузов активное участие принимают волонтеры Подмосковья. Представители добровольческих объединений и неравнодушные граждане вносят вклад в общее дело, чтобы поддержать жителей новых территории России и бойцов на передовой.

«Помогают собирать, сортировать и загружать товары около 30 волонтеров, которые работают у нас на постоянной основе — школьники, студенты ссузов. Эти ребята — наша сила», — рассказала руководитель пункта сбора гуманитарной помощи Одинцовского городского округа Екатерина Скорикова.

Кроме того, жители Московской области плетут маскировочные сети, мастерят окопные свечи и изготавливают другое необходимое солдатам оборудование. Всего в рамках акции «Доброе дело» из Подмосковья отправят более пяти тысяч тонн помощи.

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