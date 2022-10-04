Ветеринарная станция в Талдоме стала одной из площадок для документального фильма о детях Донбасса | 360°

Подмосковье 04 октября 2022, 17:19 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Ветеринарная станция в Талдоме стала одной из площадок для документального фильма о детях Донбасса

Читать 360tv в

Ветстанция в Талдоме появится в эпизоде документального фильма с рабочим названием «Детство. Возвращение». Он расскажет о детях, которые были эвакуированы из Донбасса с началом специальной военной операции. Об этом рассказал замглавы Минсельхозпрода, глава Госветслужбы Сергей Воскресенский.

«В России их ждали приемные семьи. Одна из задач проекта — помочь этим детям найти свой путь в жизни, определиться с будущей профессией», — рассказал он.

Реклама

Так, семья Евсюковых из Талдома приютила троих детей. Один из них — Захар — мечтает помогать животным. Специалист ветстанции Екатерина Чураева рассказала мальчику о профилактике и лечении питомцев и показала работу клиники изнутри. Захар увидел, как врачи принимают животных и проводят медицинские процедуры. Его историю расскажут в заключительной серии проекта. Она появится в сети в ноябре этого года.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал давать качественные ответы по горячей линии о мобилизации. Сейчас на ней работают около 200 сотрудников.

0 0 0 0 0 0