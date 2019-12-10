Молока станет еще больше. Вьетнамцы откроют вторую ферму в Волоколамске

Вьетнамский концерн TH Group запустит вторую товарно-молочную ферму в Волоколамске. Это принесет региону более пяти миллиардов рублей инвестиций и сотни рабочих мест для жителей Подмосковья.

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Вьетнамская агропромышленная корпорация готова к таким вложениям, но пока в регионе работает только один молочный комплекс азиатских бизнесменов. Масштабный проект затормозился. Тем не менее от больших планов никто не отказывается. На молочную ферму приехала председатель нацсобрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган.

Сейчас на молочной вьетнамской ферме под Волоколамском 1200 коров. Каждая дает в день 37 литров молока, за цикл получается 11 тонн продукта. Даже не надо вникать в производственные тонкости, чтобы понять, что показатели высокие.

«Высокопоставленные руководители нашей страны поддерживают этот проект. Можно сказать, что этот проект выражает волю делового круга. Вьетнамского. Особенно здесь, это проект одной вьетнамской женщины», — отметила Нгуен Тхи Ким Нган, председатель национального собрания Вьетнама.

Председатель агрокорпорации запустил проекты строительства животноводческих комплексов в разных регионах.

«Компания подтверждает все свои инвестиционные планы и верит, что в ближайшее время они ликвидируют то отставание, которое у них есть. Причины в основном — взаимодействие с банками и определенный языковой барьер», — объяснил Андрей Разин, министр сельского хозяйства Московской области.

Есть такое понятие — агроэффективность. Подмосковье с помощью новых вложений только увеличит этот показатель и станет еще привлекательнее для бизнеса.