Ветклинику и приют для животных построят в Черноголовке

В городском округе Черноголовка планируют построить ветеринарную клинику и приют для животных. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области выдал план земельного участка, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В Черноголовке на земельном участке площадью чуть более 32000 м² запланировано строительство нескольких нежилых объектов общей площадью порядка 3700 м². В зданиях максимальной этажностью 2 этажа планируется размещение ветеринарной клиники, зоогостиницы, приюта — отдельных корпусов для собак и кошек, а также площадки для выгула животных», — сообщил председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Также он добавил, что с начала 2021 года выдано более 2000 ГПЗУ для объектов нежилого назначения, из них порядка 3% — под социальные объекты.

Ранее сообщалось, что за 2020 год в Подмосковье отловили 17,2 тысячи бездомных собак и кошек, после чего их обследовали и вакцинировали.